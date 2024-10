Terza edizione della Dolomite Conference: un summit globale sul cambiamento climatico a Trento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Dolomite Conference, un’importante iniziativa dedicata alla discussione sulle sfide ambientali e sulla sostenibilità, sta per tornare a Trento per la sua Terza edizione. Dal 17 al 19 ottobre, la conferenza ospiterà oltre cento delegati provenienti da tutto il mondo, per un confronto aperto sui temi della transizione energetica e della tutela del nostro ambiente. Sotto la direzione del think tank Vision e con il supporto di numerosi enti locali, l’evento mira a redigere un manifesto di otto punti da presentare durante la prossima Cop29 che si terrà a Baku, in Azerbaijan, a novembre. Obiettivi della conferenza e il ruolo del manifesto L’evento si propone di affrontare in modo diretto e incisivo la questione del cambiamento climatico, un argomento che interessa tutti e che richiede azioni concrete. Gaeta.it - Terza edizione della Dolomite Conference: un summit globale sul cambiamento climatico a Trento Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, un’importante iniziativa dedicata alla discussione sulle sfide ambientali e sulla sostenibilità, sta per tornare aper la sua. Dal 17 al 19 ottobre, la conferenza ospiterà oltre cento delegati provenienti da tutto il mondo, per un confronto aperto sui temitransizione energetica etutela del nostro ambiente. Sotto la direzione del think tank Vision e con il supporto di numerosi enti locali, l’evento mira a redigere un manifesto di otto punti da presentare durante la prossima Cop29 che si terrà a Baku, in Azerbaijan, a novembre. Obiettiviconferenza e il ruolo del manifesto L’evento si propone di affrontare in modo diretto e incisivo la questione del, un argomento che interessa tutti e che richiede azioni concrete.

