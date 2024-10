Teo Teocoli torna sulla rottura con Celentano e ne svela i motivi: “Si trovò da solo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da qualche settimana va avanti una querelle inattesa tra Teo Teocoli e Adriano Celentano. È stato il comico a far balzare la notizia agli onori della cronaca, confessando nel podcast Tintoria, di non riuscire più a mettersi in contatto con la star della musica italiana da diversi anni. La replica del molleggiato, però, non si era fatta attendere ed era arrivata attraverso un suo post social. Adesso Teo Teocoli ha deciso di parlare ancora dell’argomento, dando la sua versione sui motivi che avrebbero portato Adriano Celentano a non rispondere più alle sue chiamate. Teo Teocoli, i motivi della rottura con Adriano Celentano Teo Teocoli ha raccontato di non riuscire più a sentire Adriano Celentano da circa cinque anni, dopo diversi, invece, di amicizia, in cui passavano, addirittura, il compleanno del cantante insieme, il giorno dell’Epifania. Dilei.it - Teo Teocoli torna sulla rottura con Celentano e ne svela i motivi: “Si trovò da solo” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da qualche settimana va avanti una querelle inattesa tra Teoe Adriano. È stato il comico a far balzare la notizia agli onori della cronaca, confessando nel podcast Tintoria, di non riuscire più a mettersi in contatto con la star della musica italiana da diversi anni. La replica del molleggiato, però, non si era fatta attendere ed era arrivata attraverso un suo post social. Adesso Teoha deciso di parlare ancora dell’argomento, dando la sua versione suiche avrebbero portato Adrianoa non rispondere più alle sue chiamate. Teo, idellacon AdrianoTeoha raccontato di non riuscire più a sentire Adrianoda circa cinque anni, dopo diversi, invece, di amicizia, in cui passavano, addirittura, il compleanno del cantante insieme, il giorno dell’Epifania.

