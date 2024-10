Biccy.it - Tentatrice abbandona il villaggio, colpo di scena a Temptation Island

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella penultima puntata diè arrivato ildi. Antonio ha proposto una giornata fuori dalallaSaretta: “Essendo che avevo voglia di conoscerti meglio, ho pensato di passare una giornata con te da soli. Non volevo essere troppo invadente e ho deciso che la scelta è tua, mi sono fatto dare due brochure, due villaggi simili, ma con escursioni diverse. Adesso la scelta è tua. Dietro ad ogni brochure c’è il programma che possiamo fare“. Saretta però gli ha rifilato un bel palo. La ragazza ha rifiutato la “gita” ed ha spiegato ad Antonio che lo vede solo come un amico e non vuole illuderlo accettando di uscire dalinsieme a lui. “A me fa piacere che me l’hai proposto. Perché questo significa che tu hai piacere a stare con me. Però voglio essere onesta. Io non credo che questo sia necessario.