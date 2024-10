Tennistavolo, Arlia e Monfardini raggiungono Piccolin e Vivarelli nel tabellone principale di singolare agli Europei (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Proseguono a Linz, in Austria, gli Europei individuali 2024 di Tennistavolo: seconda giornata di gare riservata alla conclusione dei gironi di qualificazione ed alla disputa del turno preliminare di singolare e dei turni di qualificazione dei doppi di genere, e dei sedicesimi del tabellone principale di doppio misto. Nel singolare femminile le azzurre Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli, già ammesse al tabellone principale, vengono raggiunte da Gaia Monfardini e Nicole Arlia. Gaia Monfardini nel Gruppo 13 regola Anastasia Sterner (Austria) per 3-1 (-6, 8, 3, 6) e va al main draw, mentre Nicole Arlia nel Gruppo 23 liquida Silvia Coll (Spagna) per 3-0 (6, 3, 9) e poi nel primo turno preliminare regola Elisavet Terpou (Grecia) per 3-1 (2, 8, -9, 7) per poter accedere ai trentaduesimi di finale. Nel singolare maschile i tre azzurri in gara mancano l’accesso al tabellone principale. Oasport.it - Tennistavolo, Arlia e Monfardini raggiungono Piccolin e Vivarelli nel tabellone principale di singolare agli Europei Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Proseguono a Linz, in Austria, gliindividuali 2024 di: seconda giornata di gare riservata alla conclusione dei gironi di qualificazione ed alla disputa del turno preliminare die dei turni di qualificazione dei doppi di genere, e dei sedicesimi deldi doppio misto. Nelfemminile le azzurre Giorgiae Debora, già ammesse al, vengono raggiunte da Gaiae Nicole. Gaianel Gruppo 13 regola Anastasia Sterner (Austria) per 3-1 (-6, 8, 3, 6) e va al main draw, mentre Nicolenel Gruppo 23 liquida Silvia Coll (Spagna) per 3-0 (6, 3, 9) e poi nel primo turno preliminare regola Elisavet Terpou (Grecia) per 3-1 (2, 8, -9, 7) per poter accedere ai trentaduesimi di finale. Nelmaschile i tre azzurri in gara mancano l’accesso al

Tennistavolo - Carlotta Ragazzini esce in semifinale in singolare alle Paralimpiadi : medaglia di bronzo per l’azzurra! - 00 affronterà il thailandese Rungroj Thainiyom, numero 3 del tabellone, infine in classe 1-2 femminile Giada Rossi, numero 2 del seeding, oggi alle ore 18. 00 sfiderà la cinese Liu Jing, numero 3 del tabellone, la quale ha vinto l’oro nelle ultime quattro edizioni dei Giochi. In classe 6 maschile Matteo Parenzan, accreditato della seconda testa di serie, nella finale in programma oggi alle ore ... (Oasport.it)

Tennistavolo - Giada Rossi e Matteo Parenzan approdano in finale in singolare alle Paralimpiadi! - Domani alle ore 18. Tennistavolo, Federico Falco sconfitto in semifinale in singolare alle Paralimpiadi: medaglia di bronzo per l’azzurro! In classe 3 femminile, infine, Carlotta Ragazzini, testa di serie numero 4, nel penultimo atto sfiderà domani mattina alle ore 10. . 00 l’avversaria dell’azzurra nell’ultimo atto sarà la cinese Liu Jing, numero 3 del tabellone, la quale ha vinto l’oro nelle ... (Oasport.it)

Tennistavolo - Federico Falco sconfitto in semifinale in singolare alle Paralimpiadi : medaglia di bronzo per l’azzurro! - L’avversario del cubano in finale sarà il britannico Robert Davies, numero 6 del tabellone, che supera il campione europeo in carica, il magiaro Endre Major, accreditato della terza testa di serie e giustiziere di Andrea Borgato nei quarti di finale, con lo score di 3-1 (11-6, 11-6, 9-11, 16-14) in 35 minuti. (Oasport.it)