Serieanews.com - Telefono bollente in casa Juve: Thiago Motta batte i pugni

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laha fatto diversi colpi nell’ultima sessione di mercato. Non è finita qui ed anzi presto potrebbero esserci nuove importanti sorprese. Lantus ha cominciato la stagione in maniera abbastanza positiva. Due vittorie su due in Champions League e la squadra è nei piani alti della classifica sebbene recentemente abbia avuto qualche problema di troppo. Infermeria che si sta pian piano riempiendo e diversi giocatori che ancora devono trovare la miglior condizione., c’è il regalo per(Lapresse) SerieAnewsDa Douglas Luiz a Koopmeiners, senza dimenticare Khephren Thuram. Laha investito molto per rinforzare il centrocampo, oltre 100 milioni di euro ma al momento questi giocatori non stanno mantenendo le aspettative.