Stellantis, Ciarambino: "Altri 9 giorni di chiusura, un affronto a tutti i lavoratori" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania la scelta di Stellantis è una mancanza di rispetto verso chi negli anni ha fatto grande il marchio automobilistico «Stellantis ha annunciato per novembre Altri nove giorni di stop alla produzione negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco, Pratola Serra e Termoli. Una decisione scellerata e incomprensibile che ricade interamente sulle tasche di migliaia di lavoratrici e lavoratori della multinazionale. Una scelta che rimarca l'ennesima mancanza di rispetto verso chi negli anni col proprio sudore e le proprie competenze ha fatto grande il marchio automobilistico» Queste le parole di Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto. «Il Gruppo industriale parla di decisione inevitabile ma le maestranze, i sindacati e la politica sanno bene che così non è.

Stellantis - non c’è pace per i lavoratori : attività sospese in altri tre stabilimenti - La società guidata da Carlos Tavares lo ha comunicato alle organizzazioni sindacali con una nota in cui si spiega che «queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse». Le parole di Tavares sui licenziamenti La notizia è arrivata un paio di giorni dopo le dichiarazioni rilasciati da Tavares ... (Lettera43.it)

Tavares annuncia altre lacrime e sangue per Stellantis : non escludo altri licenziamenti - Anche con il quotidiano francese Tavares non ha escluso la possibilità di chiudere degli stabilimenti del gruppo in futuro a causa delle concorrenza cinese. È uno scandalo che faremo emergere in tutta la sua grandezza”. “Le ennesime, sconcertanti, dichiarazioni di Tavares su possibili licenziamenti rendono ancora più urgente e attuale l’operazione verità sui miliardi pubblici incassati da ... (Secoloditalia.it)

Il day after di Tavares : tutti d’accordo contro Stellantis. Confindustria : “Folle chiedere altri aiuti” - ”Noi – ha aggiunto – abbiamo bisogno di piani industriali seri, di imprese che siano serie sul territorio e che stiano ovviamente nel costruire i propri prodotti nel nostro Paese”. Salvini: “Tavares si deve vergognare, chieda scusa: il settore dell’auto è in crisi per colpa sua” Durissimo poi il commento di Matteo Salvini: “L’amministratore delegato di Stellantis – ha detto a margine ... (Secoloditalia.it)