Six Kings Slam, Sinner asfalta Medvedev: domani semifinale con Djokovic

6-0 6-3 il punteggio con cui Sinner ha stravinto la gara contro Daniil Medvedev: l'azzurro è stato impeccabile, domani la sfida a Novak Djokovic

Jannik Sinner maltratta Medvedev e gli infligge una severissima lezione al Six Kings Slam - ATP Stoccolma, Lorenzo Sonego lotta, ma cede a una versione solida di Ruud Nei primi due turni di servizio del secondo set l’ex vincitore degli US Open deve salvare nel complesso cinque palle break. La terza chance è quella buona per Sinner, che di lì in avanti s’invola mostrando di voler giocare sempre il suo solito livello di tennis, mentre il russo si distingue più per il nervosismo che per ... (Oasport.it)

Sinner distrugge Medvedev e vola in semifinale al Six Kings Slam : affronterà ancora Djokovic - Nella partita inaugurale del Six Kings Slam arriva la vittoria di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev ai quarti con il punteggio di 0-6 3-6. L'altoatesino batte il russo e vola in semifinale al torneo di esibizione a Riyadh dove affronterà ancora Novak Djokovic.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Sinner-Medvedev 6-0 6-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il numero uno del mondo disintegra il russo - Parità. 40-15 Errore gratuito con il dritto a campo aperto dell’altoatesino. Una delle sfide classiche del panorama ATP farà parte della milionaria esibizione in quel di Riad (Arabia Saudita), con il vincente dell’incontro che in semifinale troverà il serbo Novak Djokovic. 30-40 Scappa via il rovescio lungolinea del numero uno ATP. (Oasport.it)