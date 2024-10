Servizi clinici gratuiti per la menopausa: l’iniziativa della Asl di Avellino in occasione della Giornata mondiale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giornata mondiale della menopausa, che si celebra ogni anno il 18 ottobre, rappresenta un’importante occasione per promuovere la salute delle donne durante il periodo della menopausa. Anche la Asl di Avellino partecipa attivamente a questa Giornata, offrendo Servizi clinico-diagnostici gratuiti e una serie di consulenze informative. l’iniziativa è volta a sensibilizzare le donne sui problemi di salute connessi a questa fase della vita e ad affrontare tali problematiche in modo proattivo. L’evento presso l’ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino L’ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino sarà il fulcro delle attività programmate per la Giornata mondiale della menopausa. Gaeta.it - Servizi clinici gratuiti per la menopausa: l’iniziativa della Asl di Avellino in occasione della Giornata mondiale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, che si celebra ogni anno il 18 ottobre, rappresenta un’importanteper promuovere la salute delle donne durante il periodo. Anche la Asl dipartecipa attivamente a questa, offrendoclinico-diagnosticie una serie di consulenze informative.è volta a sensibilizzare le donne sui problemi di salute connessi a questa fasevita e ad affrontare tali problematiche in modo proattivo. L’evento presso l’ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino L’ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino sarà il fulcro delle attività programmate per la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asl Avellino e Onda insieme per Giornata menopausa - Servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi per le donne che vivono il periodo della menopausa sono stati promossi dalla Asl di Avellino in occasione, dopodomani, della Giornata mondiale della ... (ansa.it)

Giornata Mondiale della Menopausa, visite gratuite al Frangipane di Ariano - Il 18 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, Fondazione Onda ETS insieme all’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, promuovono una giornata di prevenzione ... (corriereirpinia.it)

GIORNATA MONDIALE DELLA MENOPAUSA VISITE ED ESAMI GRATUTI ALL’OSPEDALE DI ARIANO IRPINO IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE ONDA - In 18 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, Fondazione Onda ETS insieme all’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, promuovono una giornata di prevenzione ... (irpinianews.it)