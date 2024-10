Serie C: vola la terza squadra di Milano. Alcione, la bella favola continua: "Il segreto? La difesa bunker» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Parlare di sorpresa in questo campionato sta diventando un esercizio difficile e ripetitivo. Dopo la quarta vittoria consecutiva e il balzo al quarto posto in classifica, l’Alcione Milano ha dimostrato che impegno e dedizione possono portare a risultati sorprendenti, persino oltre le aspettative. Eppure un certo scetticismo aleggiava intorno all’ambiente “orange“ già dalla conclusione della scorsa stagione. E nonostante la promozione, l’inizio di quest’anno sportivo è stato segnato da incertezze: la società si è trovata a fare i conti con il Prefetto di Milano, che ha impedito (per motivi di ordine pubblico) alla terza squadra del capoluogo lombardo di disputare le partite casalinghe all’Arena Civica. Costretti a trasferirsi a Fiorenzuola d’Arda, nel piacentino, i dirigenti dell’Alcione hanno lavorato alacremente per evitare un allontanamento così significativo. Sport.quotidiano.net - Serie C: vola la terza squadra di Milano. Alcione, la bella favola continua: "Il segreto? La difesa bunker» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Parlare di sorpresa in questo campionato sta diventando un esercizio difficile e ripetitivo. Dopo la quarta vittoria consecutiva e il balzo al quarto posto in classifica, l’ha dimostrato che impegno e dedizione possono portare a risultati sorprendenti, persino oltre le aspettative. Eppure un certo scetticismo aleggiava intorno all’ambiente “orange“ già dalla conclusione della scorsa stagione. E nonostante la promozione, l’inizio di quest’anno sportivo è stato segnato da incertezze: la società si è trovata a fare i conti con il Prefetto di, che ha impedito (per motivi di ordine pubblico) alladel capoluogo lombardo di disputare le partite casalinghe all’Arena Civica. Costretti a trasferirsi a Fiorenzuola d’Arda, nel piacentino, i dirigenti dell’hanno lavorato alacremente per evitare un allontanamento così significativo.

