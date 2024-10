Serie B, le designazioni della 9ª giornata: gli arbitri dei match (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie B. Ecco tutti i dettagli in merito alle scelte L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie B. Ecco tutti i dettagli. BARI – CATANZARO Venerdì 18/10 h. 20.30 COLOMBO D’ASCANIO – BARONE IV: Calcionews24.com - Serie B, le designazioni della 9ª giornata: gli arbitri dei match Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’AIA ha reso note learbitrali per la nonadel campionato diB. Ecco tutti i dettagli in merito alle scelte L’AIA ha reso note learbitrali per la nonadel campionato diB. Ecco tutti i dettagli. BARI – CATANZARO Venerdì 18/10 h. 20.30 COLOMBO D’ASCANIO – BARONE IV:

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A - le designazioni dell’8ª giornata : scelti gli arbitri - Ecco tutti i dettagli in merito alle scelte Ecco le designazioni arbitrali dell’ottava giornata di Serie A da parte dell’AIA per le dieci partite del turno del massimo campionato italiano. Di seguito, gli arbitri chiamati a dirigere le partite. COMO – PARMA […]. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A. (Calcionews24.com)

Roma-Inter - Massa l’arbitro per la 8ª giornata di Serie A : le designazioni - 15. 30 ABISSO MASTRODONATO – SCARPA M. 20. – GARZELLI IV: BONACINA VAR: MARINI AVAR: PAIRETTO VENEZIA – ATALANTA h. 20. 00 DOVERI IMPERIALE – BERTI IV: ARENA VAR: PAIRETTO AVAR: MARINI MILAN – UDINESE Sabato 19/10 h. 00 AURELIANO VECCHI – CAVALLINA IV: GIUA VAR: GUIDA AVAR: MERAVIGLIA H. (Inter-news.it)

Serie A 2024/2025 - designazioni ottava giornata : Roma-Inter a Massa - Sacchi per Juventus-Lazio - Le designazioni dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha ufficializzato i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR selezionati per il primo turno dopo la sosta di ottobre. 20. 15. 12. 45 DIONISI LO CICERO – CECCONI IV: PERENZONI VAR: MAZZOLENI AVAR: CAMPLONE The post Serie A 2024/2025, designazioni ... (Sportface.it)