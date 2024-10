Ilrestodelcarlino.it - Sanità, Filippi (Fi): "Più incentivi al personale"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Occorrono misure premianti per i professionisti che operano in montagna". Replica così al Presidente dell’Unione Appennino, Emanuele Ferrari, l’esponente di Forza Italia (ex consigliere regionale) Fabioentrando nel dibattito in merito all’organizzazione sanitaria in montagna. "La situazione critica dellain montagna non trova precedenti – afferma–. L’appello del presidente dell’Unione Appennino, Emanuele Ferrari è anche condivisibile, però il sindaco di Castelnovo Monti dovrebbe avere il coraggio di riconoscere che tale situazione di disagio è figlia dell’immobilismo e/o di scelte sbagliate operate dalla Regione Emilia-Romagna dove ha sempre governato la sinistra". In questo modo l’esponente di Forza Italia, Fabioreplica alle parole del sindaco di Castelnovo Monti che chiede più interventi strutturali e soprattutto innovativi.