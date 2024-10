.com - Riassunto: ANANDA Scientific annuncia uno studio clinico per la valutazione di Nantheia™ ATL5 per il trattamento dei disturbi co-occorrenti da uso di oppioidi e di dolore cronico

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) GREENWOOD VILLAGE, Colorado e NEW HAVEN, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Inc., un’azienda biofarmaceutica orientata alla ricerca, hato oggi l’avvio di unoper ladi, un farmaco in fase di sperimentazione che utilizza il cannabidiolo (CBD), facendo leva sulla tecnologia di rilascio proprietaria di, somministrato in associazione al delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), per la sua potenziale efficacia neldeico-da uso di(OUD) e di. (ID di ClinicalTrials.gov: NCT06544291) Losarà condotto presso la Yale School of Medicine. Losarà condotto dallo sperimentatore principale dott. Joao P.