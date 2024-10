Rafa Benitez svela: “Steven Gerrard il miglior giocatore che abbia mai allenato” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rafa Benitez, ex allenatore di top club come Liverpool, Napoli, Inter, Chelsea e Real Madrid, durante un’intervista al podcast Stick to Football, ha condiviso ricordi della sua carriera, svelando chi è stato il miglior calciatore che abbia mai allenato: Steven Gerrard. “È lui il miglior giocatore che abbia mai allenato”, ha dichiarato il tecnico spagnolo, L'articolo Rafa Benitez svela: “Steven Gerrard il miglior giocatore che abbia mai allenato” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), exre di top club come Liverpool, Napoli, Inter, Chelsea e Real Madrid, durante un’intervista al podcast Stick to Football, ha condiviso ricordi della sua carriera,ndo chi è stato ilcalciatore chemai. “È lui ilchemai”, ha dichiarato il tecnico spagnolo, L'articolo: “ilchemai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Celta Vigo-Real Madrid, le probabili formazioni: Giraldez sfida Ancelotti - Le probabili formazioni di Celta Vigo-Real Madrid, match valido per la decima giornata della Liga di scena allo stadio Balaidos ... (sportnotizie24.com)

Argentina-Bolivia, le probabili formazioni: torna Lautaro dal 1' - Le probabili formazioni di Argentina-Bolivia, match valido per la decima giornata delle qualificazioni Mondiali di scena a Buenos Aires ... (sportnotizie24.com)

Inter News, sospiro di sollievo per Inzaghi: la notizia rassicura l’ambiente - Sospiro di sollievo per Inzaghi dopo alcuni problemi fisici di due calciatori nerazzurri: le condizioni non preoccupano il tecnico. Nonostante alcuni problemi che nel corso della scorsa stagione non s ... (informazione.it)