Porto di Taranto: fermata nave liberiana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoContinua senza soste l’attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione del naviglio mercantile scalante il Porto di Taranto da parte degli uomini della Guardia Costiera. A seguito di una complessa attività di verifica conclusasi nella tarda serata di ieri, gli ispettori del nucleo Port State Control della Guardia Costiera di Taranto hanno disposto il fermo di una unità mercantile di bandiera liberiana trasportante carbone risultata non conforme agli standard di sicurezza previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione. Tarantinitime.it - Porto di Taranto: fermata nave liberiana Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoContinua senza soste l’attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione del naviglio mercantile scalante ildida parte degli uomini della Guardia Costiera. A seguito di una complessa attività di verifica conclusasi nella tarda serata di ieri, gli ispettori del nucleo Port State Control della Guardia Costiera dihanno disposto il fermo di una unità mercantile di bandieratrasportante carbone risultata non conforme agli standard di sicurezza previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riunito il Tavolo Camerale per il Porto di Taranto. Cesareo (Cciaa Brindisi – Taranto) : «Preoccupati - ma anche fiduciosi di poter affrontare le questioni strategiche» - Questa comunità ha reagito in passato e continua a farlo, ma oggi ha anche bisogno di risultati. . L'articolo Riunito il Tavolo Camerale per il Porto di Taranto. Sono state espresse diverse preoccupazioni, poiché le problematiche restano moltissime, pure derivanti dall’assetto geopolitico internazionale, oltreché dall’andamento dei mercati: «Dal futuro del molo polisettoriale, al tema ... (Tarantinitime.it)

Porto di Taranto - Iaia (FdI) : “Via libera alla Vestas” - Il recente via libera da parte del Consiglio di Stato apre le porte infatti, ad una nuova visione dell’infrastruttura portuale, visto e considerato come la Vestas abbia intenzione di trasferire gran parte del proprio business proprio a Taranto, con lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti connessi alla realizzazione di pale eoliche. (Tarantinitime.it)

Taranto - dottoressa aggredita mentre era in servizio : ‘Lascio - lo faccio per tutte le donne medico’. Asl : ‘Le daremo supporto psicologico’ - Questo Governo si è impegnato da subito per contrastare il fenomeno inaccettabile delle aggressioni agli operatori sanitari e, come ho già annunciato, siamo pronti a valutare anche insieme alle categorie ulteriori iniziative da mettere in campo per fare in modo che medici e infermieri si sentano protetti – dichiara il ministro -. (Ilfattoquotidiano.it)