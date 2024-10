Organizzavano barconi dalla Libia, 10 fermi a Milano: prendevano 6mila euro a migrante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono almeno 8 le traversate via mare ricondotte agli indagati, una approdata a Lampedusa, una a Civitavecchia e 5 sulle coste greche Sgominata un'organizzazione internazionale dedita al traffico di migranti dalla Libia all'Italia ed altri Paesi. La Polizia di Stato di Milano nelle prime ore di oggi ha dato esecuzione a un decreto di fermo Sbircialanotizia.it - Organizzavano barconi dalla Libia, 10 fermi a Milano: prendevano 6mila euro a migrante Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono almeno 8 le traversate via mare ricondotte agli indagati, una approdata a Lampedusa, una a Civitavecchia e 5 sulle coste greche Sgominata un'organizzazione internazionale dedita al traffico di migrantiall'Italia ed altri Paesi. La Polizia di Stato dinelle prime ore di oggi ha dato esecuzione a un decreto di fermo

