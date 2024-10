Operazione Antimafia a Napoli: quattro arresti per estorsione con aggravante mafiosa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carabinieri eseguono ordinanza di custodia cautelare per membri del clan Verde, accusati di estorsione ai danni di imprenditori nei comuni di S. Antimo, Grumo Nevano e Casandrino Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione e tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione criminale denominata clan Verde, operante sui territori di S. Antimo, Grumo Nevano e Casandrino. Puntomagazine.it - Operazione Antimafia a Napoli: quattro arresti per estorsione con aggravante mafiosa Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carabinieri eseguono ordinanza di custodia cautelare per membri del clan Verde, accusati diai danni di imprenditori nei comuni di S. Antimo, Grumo Nevano e Casandrino Per delega del Procuratore Distrettuale di, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale, nei confronti di 4 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati die tentata, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione criminale denominata clan Verde, operante sui territori di S. Antimo, Grumo Nevano e Casandrino.

