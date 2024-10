Oltre 100 gr di droga rinvenuta nei pressi di una nota località di spaccio nel volterrano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Volterra, 16 ottobre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Volterra (PI), nell’ambito di un servizio notturno finalizzato alla prevenzione della guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope ed alla cessione di stupefacenti, svolti nei pressi delle aree boschive di Montescudaio (PI), hanno notato due soggetti sospetti che, alla vista dei militari, sono fuggiti nel bosco lasciando sull’asfalto un marsupio contenente più di 100 gr di droga suddivisa in 55 gr di hashish, 22 gr di cocaina, 17 involucri termosaldati per un perso complessivo di 15 gr di cocaina ed un bilancino di precisione. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuti sono stati sequestrati penalmente a disposizione dell’A.G. Lanazione.it - Oltre 100 gr di droga rinvenuta nei pressi di una nota località di spaccio nel volterrano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Volterra, 16 ottobre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Volterra (PI), nell’ambito di un servizio notturno finalizzato alla prevenzione della guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope ed alla cessione di stupefacenti, svolti neidelle aree boschive di Montescudaio (PI), hannoto due soggetti sospetti che, alla vista dei militari, sono fuggiti nel bosco lasciando sull’asfalto un marsupio contenente più di 100 gr disuddivisa in 55 gr di hashish, 22 gr di cocaina, 17 involucri termosaldati per un perso complessivo di 15 gr di cocaina ed un bilancino di precisione. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuti sono stati sequestrati penalmente a disposizione dell’A.G.

