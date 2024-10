Napoli, Simeone: "Con Conte si lavora tanto, ma i risultati parlano per lui" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Napoli, 16 ottobre 2024 – Pensando ai sacrifici fatti dal Napoli per accaparrarselo sul mercato dopo un lungo tira e molla con il Chelsea, difficilmente quest'anno, a meno di noie fisiche, Romelu Lukaku lascerà il suo posto al centro dell'attacco. Eppure, alle spalle del belga, la concorrenza non manca. Si parte da Giacomo Raspadori, che ogni volta che può dalla Nazionale prova a mandare un messaggio ad Antonio Conte: il fine è provare a guadagnare qualcosa in termini di minutaggio, specialmente preso atto che le voci di mercato che lo vedono nel mirino della Juventus sono destinate a rimanere tali. Si arriva a Giovanni Simeone, l'usato sicuro che prova a farsi trovare pronto quando chiamato in causa. E dire che in estate le strade del Napoli e del Cholito hanno rischiato di dividersi allorché molte squadre di fascia medio-alta, in Italia e non solo, avevano tentato il colpo. Sport.quotidiano.net - Napoli, Simeone: "Con Conte si lavora tanto, ma i risultati parlano per lui" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Pensando ai sacrifici fatti dalper accaparrarselo sul mercato dopo un lungo tira e molla con il Chelsea, difficilmente quest'anno, a meno di noie fisiche, Romelu Lukaku lascerà il suo posto al centro dell'attacco. Eppure, alle spalle del belga, la concorrenza non manca. Si parte da Giacomo Raspadori, che ogni volta che può dalla Nazionale prova a mandare un messaggio ad Antonio: il fine è provare a guadagnare qualcosa in termini di minutaggio, specialmente preso atto che le voci di mercato che lo vedono nel mirino della Juventus sono destinate a rimanere tali. Si arriva a Giovanni, l'usato sicuro che prova a farsi trovare pronto quando chiamato in causa. E dire che in estate le strade dele del Cholito hanno rischiato di dividersi allorché molte squadre di fascia medio-alta, in Italia e non solo, avevano tentato il colpo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovanni Simeone parla del Napoli : un capitolo di crescita e sfide future per il club - Il lavoro collettivo è stato essenziale, e Simeone ha notato come questo spirito di gruppo si rifletta nei progressi della squadra. La crescita della squadra, evidenziata da buone prestazioni, lascia ben sperare per il futuro. Obiettivi e mentalità per la stagione Per Simeone e il Napoli, l’obiettivo è chiaro: puntare nuovamente allo scudetto. (Gaeta.it)

Napoli - Simeone : “Conte ha passione - gruppo unito” - Abbiamo una bella squadra e siamo in crescita. Neres, McTominay e Gilmour sono arrivati con l’idea di voler aiutare i compagni. È un compagno di squadra molto intelligente ed è un leader. Conte è al 100% concentrato sul Napoli, mi ricorda molto papà Diego, perché ha passione per il calcio ed il gioco nella testa”. (Sportface.it)

Simeone : “Conte ricorda mio padre - il Napoli è in crescita” - Vogliamo dimostrare che il Napoli sta crescendo”. All’inizio però è stata dura nei ritiri. it. Devono essere tutti coinvolti e noi lo siamo, poi dove arriveremo dipende dalle partite. Gol in trasferta? Posso aiutare la squadra in 5 match difficili in questo mese”. Simeone, 29 anni, alla sua terza stagione con il Napoli, sta cercando di guadagnare sempre più spazio in campo, pur partendo alle ... (Anteprima24.it)