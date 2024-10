Napoli: scoperto a rubare gli infissi in una scuola, arrestato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - È stato scoperto mentre stava rubando degli infissi in alluminio da una scuola ed è stato arrestato dai Carabinieri. La vicenda a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove un 38enne è stato sorpreso mentre portava via il materiale dall'istituto Enrico Fermi, dopo aver smontato gli infissi da alcune aule. Liberoquotidiano.it - Napoli: scoperto a rubare gli infissi in una scuola, arrestato Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - È statomentre stava rubando degliin alluminio da unaed è statodai Carabinieri. La vicenda a Frattamaggiore, in provincia di, dove un 38enne è stato sorpreso mentre portava via il materiale dall'istituto Enrico Fermi, dopo aver smontato glida alcune aule.

