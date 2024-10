Migranti in Albania, arrivati i primi 16 nei centri costati 800 mln€, ma ad ottobre sbarcati in 4400 in Italia - VIDEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mille in 24 ore a Lampedusa, giusto per far capire per bene i numeri che non accennano ad abbassarsi, mentre i centri in Albania dovrebbero alla fine comprendere circa 1.200 posti La nave "Libra" della Marina militare è arriva in Albania con il primo carico di Migranti. Sono solo 16, il trasf Ilgiornaleditalia.it - Migranti in Albania, arrivati i primi 16 nei centri costati 800 mln€, ma ad ottobre sbarcati in 4400 in Italia - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mille in 24 ore a Lampedusa, giusto per far capire per bene i numeri che non accennano ad abbassarsi, mentre iindovrebbero alla fine comprendere circa 1.200 posti La nave "Libra" della Marina militare è arriva incon il primo carico di. Sono solo 16, il trasf

