Migranti Ascani | Flussi non sono un problema vengano governati con responsabilità

"È importante che questo film entri alla Camera dei Deputati perché è qui che le cose possono cambiare e le cose cambieranno quando cambieremo lo sguardo su queste storie, quelle di persone esattamente come noi". Così la vicepresidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Anna Ascani, a margine della proiezione a Montecitorio del film 'Io Capitano', alla presenza del regista Matteo Garrone, degli attori protagonisti e della persona che ha ispirato la scrittura del film con la sua storia personale, Mamadou Kouassi, davanti agli alunni delle scuole romane, "commossi alla fine del film". "Quanto l'immigrazione oggi è ancora un tema al centro del nostro dibattito? Lo è in modo sbagliato.

