Migranti Albania oggi arrivati in 16 ma 4 sono tornati in Italia

Il porto di Shengjin, in Albania, è stato il punto d'arrivo inatteso per 16 Migranti, provenienti da Bangladesh ed Egitto, intercettati in mare nella notte di domenica scorsa mentre cercavano di raggiungere l'Italia. Questi Migranti, i primi a essere trasferiti in Albania nell'ambito del nuovo accordo tra Roma e Tirana, sono stati sbarcati dalla nave Libra della Marina Militare Italiana e trasferiti nel campo di accoglienza di Gjader, dove saranno sottoposti a procedure accelerate di frontiera. Tra i 16 Migranti, due si sono dichiarati minorenni e, poiché il trattato si applica solo ai maschi adulti, sono stati trasferiti nuovamente su una motovedetta diretta in Italia per essere valutati negli hotspot Italiani. Altri due sono stati riportati sulla nave per motivi di salute, anche loro destinati a ricevere cure in Italia.

