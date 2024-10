Michele decide di lasciare Temptation Island senza Millie (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Michele e Millie si trovano al falò di confronto anticipato e decidono di lasciare Temptation Island separati L'articolo Michele decide di lasciare Temptation Island senza Millie proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Michele decide di lasciare Temptation Island senza Millie Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)si trovano al falò di confronto anticipato e decidono diseparati L'articolodiproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Titty e Antonio decidono di lasciare Temptation Island separati - Titty e Antonio si trovano definitivamente al falò di confronto, e decidono di lasciare Temptation Island separati L'articolo Titty e Antonio decidono di lasciare Temptation Island separati proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Temptation Island 11 - Karina Cascella dura contro Martina De Ioannon : “Ridicola e vergognosa - avrebbe dovuto lasciare Raul Dumitras prima ma…” - Le altre piangevano, lei no. Tra i numerosi telespettatori che hanno assistito agli ultimi “scontri” finali tra i protagonisti anche la stessa Karina che sui social ha commentato le varie vicende che si susseguivano. Pietosa! Karina ha detto la sua anche su Raul, criticando aspramente ancora una volta la sua (ormai ex) fidanzata: Non perdi nulla, Raul. (Isaechia.it)

Perché Gaia e Luca hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island? C’entra Filippo Bisciglia - Il falò di confronto anticipato tra Luca e Gaia a Temptation Island e la decisione finale della coppia L'articolo Perché Gaia e Luca hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island? C’entra Filippo Bisciglia proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)