Megalopolis: l'ambiziosa opera di Francis Ford Coppola arriva oggi nei cinema (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'attesa è finita, arriva al cinema l'ultima epica impresa di Francis Ford Coppola, che raduna le star Adam Driver, Aubrey Plaza e Giancarlo Esposito, qui in un'opera filosofica e visionaria. Su Megalopolis è stato detto di tutto e di più, ma solo il pubblico potrà emettere il verdetto sulla pellicola realizzata dal maestro Francis Ford Coppola, che approda nei cinema italiani oggi 16 ottobre con Eagle Pictures. La maestosità dell'idea concepita da Coppola incontra il talento di un cast capitanato da Adam Driver, qui nei panni di un architetto utopista e visionario alle prese con la ricostruzione di una città osteggiata da un sindaco conservatore (Giancarlo Esposito). Francis Ford Coppola ha in gran parte autofinanziato il budget di 120 milioni di dollari per realizzare il progetto della passione a cui Movieplayer.it - Megalopolis: l'ambiziosa opera di Francis Ford Coppola arriva oggi nei cinema Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'attesa è finita,all'ultima epica impresa di, che raduna le star Adam Driver, Aubrey Plaza e Giancarlo Esposito, qui in un'filosofica e visionaria. Suè stato detto di tutto e di più, ma solo il pubblico potrà emettere il verdetto sulla pellicola realizzata dal maestro, che approda neiitaliani16 ottobre con Eagle Pictures. La maestosità dell'idea concepita daincontra il talento di un cast capitanato da Adam Driver, qui nei panni di un architetto utopista e visionario alle prese con la ricostruzione di una città osteggiata da un sindaco conservatore (Giancarlo Esposito).ha in gran parte autofinanziato il budget di 120 milioni di dollari per realizzare il progetto della passione a cui

