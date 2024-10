Tpi.it - Medicina, addio ai test d’ingresso: gli studenti saranno valutati dopo 6 mesi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)aiper le facoltà universitarie diun semestre ad accesso libero, verrà stabilita una graduatoria nazionale tenendo in considerazione gli esami fatti cheuniformi per tutti. Il proseguimento degli studi al secondo semestre sarà condizionato dal conseguimento di tutti gli esami previsti per il primo semestre e dalla posizione nella graduatoria di merito nazionale. Lo prevede un disegno di legge delega approvato oggi, mercoledì 16 ottobre, dalla Commissione Istruzione del Senato, che ora dovrà passare il vaglio dell’Aula di Palazzo Madama e poi quello della Camera. L’obiettivo è la riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie in un’ottica di sostenibilità sia per gli Atenei che per l’Sistema sanitario nazionale e garantire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite degli