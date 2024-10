Maternità surrogata la lettera dei Papà per scelta | Da oggi i nostri figli sono considerati frutto di un reato

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Daverranodi un». Carlo Tumino e Christian De Florioconosciutissimi sui social come i «per». Un nome non casuale con il quale si raccontano e sensibilizzano sull’omogenitorialità, le famiglie di coppie omosessuali.un duro colpo alla loro storia: la(Gpa) è diventata «universale». La legge Varchi, approvata in via definitiva al Senato, ora criminalizza la gestazione per altri in ogni sua forma, non solo nel nostro Paese dove è già vietata dalla legge 40/2004, ma anche se avviene all’estero, colpendo chiunque scelga questo percorso per diventare genitore, coppie eterosessuali o omosessuali. «Da, chi sceglierà di fare il nostro stesso percorso verrà considerato al pari dei peggiori criminali sulla faccia della terra», denuncia la coppia in un lungo post sui social.