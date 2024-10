Manovra 2025: Taglio cuneo fiscale e riforma Irpef nel Documento Programmatico di Bilancio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Documento Programmatico di Bilancio per il 2025 segna un importante passo nella riforma fiscale italiana, con un focus sul Taglio del cuneo fiscale e la ristrutturazione dell’Irpef. Quasi 12 miliardi di euro proverranno da queste misure, che rappresentano circa lo 0,58% del PIL. Il governo italiano si è impegnato a presentare queste proposte alla Commissione Europea, con una promessa chiara: non saranno introdotte nuove tasse. Questa iniziativa mira a sostenere i cittadini, in particolare le famiglie numerose, attraverso una revisione delle spese fiscali. Taglio del cuneo fiscale Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato il mantenimento del Taglio cuneo fiscale e contributivo, estendendo i benefici a un numero più ampio di contribuenti. Gaeta.it - Manovra 2025: Taglio cuneo fiscale e riforma Irpef nel Documento Programmatico di Bilancio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiper ilsegna un importante passo nellaitaliana, con un focus suldele la ristrutturazione dell’. Quasi 12 miliardi di euro proverranno da queste misure, che rappresentano circa lo 0,58% del PIL. Il governo italiano si è impegnato a presentare queste proposte alla Commissione Europea, con una promessa chiara: non saranno introdotte nuove tasse. Questa iniziativa mira a sostenere i cittadini, in particolare le famiglie numerose, attraverso una revisione delle spese fiscali.delIl Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato il mantenimento dele contributivo, estendendo i benefici a un numero più ampio di contribuenti.

