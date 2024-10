L’inflazione rallenta, ma salgono i prezzi del carrello della spesa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diminuisce l'inflazione ma salgono i prezzi dei prodotti del carrello della spesa. L'Istat rileva che il costo dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona tornano ad accelerare su base tendenziale (da +0,6% a +1,0%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto rallentano (da +1,1% a +0,5%). Per quanto L’inflazione rallenta, ma salgono i prezzi del carrello della spesa L'Identità. Lidentita.it - L’inflazione rallenta, ma salgono i prezzi del carrello della spesa Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diminuisce l'inflazione madei prodotti del. L'Istat rileva che il costo dei beni alimentari, per la curacasa epersona tornano ad accelerare su base tendenziale (da +0,6% a +1,0%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquistono (da +1,1% a +0,5%). Per quanto, madelL'Identità.

