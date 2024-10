Leonardo e Rheinmetall uniscono le forze: alleanza strategica verso la Difesa europea (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quando si parla di responsabilità sociale delle grandi aziende, si rischia spesso di incorrere in un cliché, un concetto svuotato dal peso delle sue stesse ripetizioni. Ma quando colossi come Leonardo e Rheinmetall uniscono le forze per tracciare una nuova rotta per la Difesa europea, è impossibile liquidare il tutto come uno slogan trito e ritrito. Questo non è solo business, è il futuro della sicurezza del continente che prende forma davanti ai nostri occhi. Italia protagonista: la centralità strategica nella creazione del Main Battle Tank europeo Leonardo, storica eccellenza italiana, e Rheinmetall, potenza tedesca della Difesa, hanno avviato una joint venture senza precedenti, un’alleanza che promette di riscrivere le regole del gioco per l’industria militare europea. Secoloditalia.it - Leonardo e Rheinmetall uniscono le forze: alleanza strategica verso la Difesa europea Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quando si parla di responsabilità sociale delle grandi aziende, si rischia spesso di incorrere in un cliché, un concetto svuotato dal peso delle sue stesse ripetizioni. Ma quando colossi comeleper tracciare una nuova rotta per la, è impossibile liquidare il tutto come uno slogan trito e ritrito. Questo non è solo business, è il futuro della sicurezza del continente che prende forma davanti ai nostri occhi. Italia protagonista: la centralitànella creazione del Main Battle Tank europeo, storica eccellenza italiana, e, potenza tedesca della, hanno avviato una joint venture senza precedenti, un’che promette di riscrivere le regole del gioco per l’industria militare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accordo tra la multinazionale tedesca Rheinmetall e l’italiana Leonardo - Questo accordo segna l’inizio di una nuova era di collaborazione tra Italia e Germania, ponendo le basi per uno sviluppo strategico e tecnologico che risponderà alle esigenze di sicurezza e innovazione del futuro. . La joint venture sarà il Lead System Integrator, prime-contractor e system integrator in entrambi i programmi italiani MBT e AICS, e definirà anche la roadmap per la partecipazione ... (Api.follow.it)

Difesa europea - accordo Leonardo-Rheinmetall - L’alleanza sarà perfettamente paritaria anche nella governance, con un numero pari di voti in cda e una alternanza nei due ruoli di vertice a ogni mandato. La sede operativa è a La Spezia, il lavoro sarà ripartito al 50%, il 60% delle attività sarà svolto in Italia. Tra l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani, e l’ad di Rheinmetall, Armin Papperger (insieme nella foto), è stata sufficiente "una ... (Quotidiano.net)

Leonardo e Rheinmetall - grossi affari con i cingoli sull’asse Roma-Berlino - Era tutto previsto nel memorandum d’intesa firmato a luglio dai due colossi dell’industria bellica, a cominciare dai mostruosi guadagni, ma da ieri l’asse Roma-Berlino per produrre i carri armati di […] The post Leonardo e Rheinmetall, grossi affari con i cingoli sull’asse Roma-Berlino first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)