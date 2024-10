Juventus, ecco chi è Leo Ortiz (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Juventus, ecco chi è Leo Ortiz Alla scoperta dell’uomo dei record che può sostituire Bremer Alle giuste cifre e alle giuste condizioni, la Juventus tornerà sul mercato a gennaio per individuare un sostituto di Bremer, la cui stagione è terminata anzitempo dopo il grave infortunio al ginocchio subito nella trasferta di Lipsia. Secondo quanto riferisce il canale brasiliano RTI Esporte, il club bianconero ha messo gli occhi su Leo Ortiz, centrale classe ’96 in forza al Flamengo. Giocatore di piede destro, alto 185 cm e abituato ad agire in una linea a quattro (spesso in tandem con l’ex Chelsea, Arsenal e PSG David Luiz), è in possesso di passaporto italiano. Condizione che gioca a suo favore in caso di trasferimento in Europa. Il suo contratto col club brasiliano scade nel dicembre 2028 ed è subordinato pure ad una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Terzotemponapoli.com - Juventus, ecco chi è Leo Ortiz Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)chi è LeoAlla scoperta dell’uomo dei record che può sostituire Bremer Alle giuste cifre e alle giuste condizioni, latornerà sul mercato a gennaio per individuare un sostituto di Bremer, la cui stagione è terminata anzitempo dopo il grave infortunio al ginocchio subito nella trasferta di Lipsia. Secondo quanto riferisce il canale brasiliano RTI Esporte, il club bianconero ha messo gli occhi su Leo, centrale classe ’96 in forza al Flamengo. Giocatore di piede destro, alto 185 cm e abituato ad agire in una linea a quattro (spesso in tandem con l’ex Chelsea, Arsenal e PSG David Luiz), è in possesso di passaporto italiano. Condizione che gioca a suo favore in caso di trasferimento in Europa. Il suo contratto col club brasiliano scade nel dicembre 2028 ed è subordinato pure ad una clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - ecco chi è Leo Ortiz : alla scoperta dell'uomo dei record che può sostituire Bremer - Alle giuste cifre e alle giuste condizioni, la Juventus tornerà sul mercato a gennaio per individuare un sostituto di Bremer, la cui stagione... (Calciomercato.com)

Lazio - le ultime in vista della sfida contro la Juventus : ecco come stanno Zaccagni - Vecino e Guendouzi - C’è tanta attesa in casa Lazio per la sfida contro la Juventus di sabato sera: ecco le condizioni degli uomini di Baroni La Lazio di Baroni è pronta ad una delle gare più difficili di questa stagione in campionato ovvero la trasferta a Torino contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto […]. (Calcionews24.com)

Juventus - Giuntoli ci riprova : anticipo secco sull’Inter a gennaio - itStavolta l’oggetto del contendere è Jonathan Tah, difensore che si libererà a parametro zero a fine stagione dopo la fine del contratto con il Bayer Leverkusen. La strategia del Dt bianconero Giuntoli per anticipare i campioni d’Italia Il Derby d’Italia si avvicina e in attesa della super sfida di San Siro del 27 ottobre Inter e Juventus sono pronte ad affilare le armi anche sul mercato. (Calciomercato.it)