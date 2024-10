Impagnatiello, cancellare Giulia era come buttare caramella (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Tentai poi di cancellare tutto, come se far sparire una persona fosse come buttare una caramella. Cercavo di eliminare ogni traccia di Giulia, cercai di eliminare Giulia dando fuoco () Ora è tutto chiaro, tutto insensato quella che avevo intenzione di fare. Non era come buttare una caramella, non si può () polverizzare un corpo". Lo ha detto in uno dei colloqui con gli esperti nominati dalla Corte d'Assise, Alessandro Impagnatiello, imputato per l'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza. Il 31enne, riporta la perizia, alla domanda sul perché ha ucciso ha risposto: "perché ho visto tutto finito" Impagnatiello, durante il colloquio con i periti, alla Domanda sul perché abbia ucciso Giulia ha spiegato: "non lo soperché ho visto tutto finito..tutto perso non c'è una motivazione, non ci sarà mai una motivazione.. Quotidiano.net - Impagnatiello, cancellare Giulia era come buttare caramella Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Tentai poi ditutto,se far sparire una persona fosseuna. Cercavo di eliminare ogni traccia di, cercai di eliminaredando fuoco () Ora è tutto chiaro, tutto insensato quella che avevo intenzione di fare. Non erauna, non si può () polverizzare un corpo". Lo ha detto in uno dei colloqui con gli esperti nominati dalla Corte d'Assise, Alessandro, imputato per l'omicidio diTramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza. Il 31enne, riporta la perizia, alla domanda sul perché ha ucciso ha risposto: "perché ho visto tutto finito", durante il colloquio con i periti, alla Domanda sul perché abbia uccisoha spiegato: "non lo soperché ho visto tutto finito..tutto perso non c'è una motivazione, non ci sarà mai una motivazione..

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Giulia Tramontano - Impagnatiello capace di intendere : “Volevo cancellare tutto - come buttare una caramella” - Alessandro Impagnatiello, imputato per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate mentre era incinta di sette mesi è stato dichiarato capace di intendere e di volere al momento dei fatti per cui è stato accusato. . Il corpo della giovane cui […] The post Giulia Tramontano, Impagnatiello capace di intendere: “Volevo cancellare tutto, come buttare una caramella” ... (Lidentita.it)

Giulia Tramontano - Impagnatiello : “Cercai di eliminarla come si butta una caramella” - . Quando il "castello di bugie" crolla e la fidanzata scopre la sua relazione parallela, Alessandro Impagnatiello ha "visto la sconfitta". Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Cercò di eliminare Giulia Tramontano "come se far sparire una persona fosse come buttare una caramella…". (Webmagazine24.it)

Alessandro Impagnatiello : “Tentai di cancellare tutto - ogni traccia di Giulia ma non era come buttare una caramella” - Poi, dopo l’udienza si lamenta perché “c’era moltissima gente e molta stampa” e dice che con le sue dichiarazioni ha tentato di “chiedere scusa ai familiari” di Giulia, i familiari della vittima uscirono dall’aula. Più avanti dice ancora che partecipa alle udienze del processo “per rispetto della vittima”. (Ilfattoquotidiano.it)