Il Venom di Tom Hardy merita di essere il “King in Black” dei film di Sony dedicati a Spider-Man (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il debutto nelle sale di Venom: The Last Dance è alle porte e promette di offrire un nuovo epico capitolo della storia di Eddie Brock / Venom (Tom Hardy). Dal 2018, l’interpretazione live-action del personaggio ha attraversato due film da solista e una confusa serie di apparizioni post-credit, con i fan di tutto il mondo che si sono affezionati all’interpretazione di Hardy. Sebbene l’attore abbia ripetutamente dichiarato che The Last Dance sarà il suo ultimo film da solista nel ruolo del personaggio, ci si è ancora chiesti quale sarà il suo futuro sullo schermo, sia nell’Universo Spider-Man della Sony che attraverso il ritorno nel Marvel Cinematic Universe. In attesa di vedere cosa succederà in The Last Dance per la storia di Eddie, una teoria prevalente riguarda il suo legame con il cattivo di quel film, Knull. Nerdpool.it - Il Venom di Tom Hardy merita di essere il “King in Black” dei film di Sony dedicati a Spider-Man Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il debutto nelle sale di: The Last Dance è alle porte e promette di offrire un nuovo epico capitolo della storia di Eddie Brock /(Tom). Dal 2018, l’interpretazione live-action del personaggio ha attraversato dueda solista e una confusa serie di apparizioni post-credit, con i fan di tutto il mondo che si sono affezionati all’interpretazione di. Sebbene l’attore abbia ripetutamente dichiarato che The Last Dance sarà il suo ultimoda solista nel ruolo del personaggio, ci si è ancora chiesti quale sarà il suo futuro sullo schermo, sia nell’Universo-Man dellache attraverso il ritorno nel Marvel Cinematic Universe. In attesa di vedere cosa succederà in The Last Dance per la storia di Eddie, una teoria prevalente riguarda il suo legame con il cattivo di quel, Knull.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venom : The Last Dance svela nuove immagini di Tom Hardy in azione - . Vediamo i segugi infernali del simbionte che attaccano Venom in cima a un aereo nel cielo, già apparso nei precedenti trailer e teaser di Venom: The Last Dance, insieme all’alveare dei simbionti dove risiede Knull. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull’ultimo ballo di Venom e Eddie. (Nerdpool.it)

Venom : The Last Dance - Tom Hardy suggerisce ancora una volta di aver concluso con il franchise - Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull’ultimo ballo di Venom e Eddie. Kelly Marcel dirige una sceneggiatura da lei scritta, basata su una storia di Hardy e Marcel. In un post separato, ha aggiunto: “L’ULTIMO – IL PIÙ GRANDE E PIÙ DIVERTENTE DI TUTTI – È stata una gioia assoluta portare ... (Cinefilos.it)

Venom The Last Dance - clamoroso : Tom Hardy conferma che sarà il suo ultimo del film del franchise - Tuttavia, uno dei punti di forza di questo franchise Marvel è la saga di film su Venom, che si arricchirà con il prossimo Venom: The Last Dance. Quando si parla dell'Universo Spider-Man della Sony, il franchise è stato una delle aggiunte più strane al genere dei film di supereroi, dato che l'Uomo-Ragno non è ancora mai apparso in nessuno dei film interconnessi. (Movieplayer.it)