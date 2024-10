.com - Il Tre, il nuovo singolo del cantautore romano è Occhi tristi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Tre torna con, il suoche anticipa il concerto evento al Palazzo dello Sport di Roma Il Tre torna con, il suo, in uscita venerdì 18 ottobre, una dedica d’amore capace di arrivare diretta al cuore e che segna unpercorso artistico di una dei rapper più amati dai giovani. Nello stile del Tre, sempre vicino al suo pubblico, ilè stato presentato ai fan con un ascolto “particolare” mostrato sui suoi social qualche giorno fa: il video racconta la speciale iniziativa organizzata la scorsa settimana, in cui Il Tre, nascosto dietro un travestimento da fonico, ha incontrato in incognito alcuni fan nei Mob Studios di Roma, invitati ad ascoltare in anteprima ile a condividere le loro reazioni.