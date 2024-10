Il prof ucciso per gelosia, condanna definitiva a 21 anni e mezzo per l'ex tecnico di laboratorio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - E' diventata definitiva la condanna a 21 anni e 6 mesi nei confronti di Claudio Cesaris, l'ex tecnico di laboratorio settantenne che il 7 dicembre del 2021 uccise a Tarquinia (Viterbo) il professore associato dell'Università della Tuscia Dario Angeletti. La pena era stata stabilita lo scorso febbraio dalla corte d'Assise d'Appello di Roma. Cesaris, assistito dagli avvocati Michele Passione e Alessandro De Federicis, non ha impugnato la sentenza in Cassazione. In secondo grado, infatti, c'era stato il cosiddetto 'concordato in appello'. La Corte d'Assise di Roma, in primo grado, lo aveva condannato a 25 anni e 2 mesi.   Cesaris era imputato di omicidio volontario. Agi.it - Il prof ucciso per gelosia, condanna definitiva a 21 anni e mezzo per l'ex tecnico di laboratorio Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - E' diventatalaa 21e 6 mesi nei confronti di Claudio Cesaris, l'exdisettantenne che il 7 dicembre del 2021 uccise a Tarquinia (Viterbo) ilessore associato dell'Università della Tuscia Dario Angeletti. La pena era stata stabilita lo scorso febbraio dalla corte d'Assise d'Appello di Roma. Cesaris, assistito dagli avvocati Michele Passione e Alessandro De Federicis, non ha impugnato la sentenza in Cassazione. In secondo grado, infatti, c'era stato il cosiddetto 'concordato in appello'. La Corte d'Assise di Roma, in primo grado, lo avevato a 25e 2 mesi.   Cesaris era imputato di omicidio volontario.

