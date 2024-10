Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte verso Empoli: parlano Montefusco e Improta

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vincenzo, ex giocatore ed ex allenatore del, ha parlato a Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “è l’uomo giusto per stabilire un confronto giornaliero col presidente De Laurentiis. I risultati si vedono, la società gli ha dato le pedine che il tecnico richiedeva e quindi ora è molto più semplice lavorare. Poi la sua esperienza e il suo passato di calciatore sono sintomo di garanzia. Pian pianino vedremo giocare anche meglio il”. Lo staff tecnico del“Sandreani? Io ero il Sandreani neldi allora, ero molto considerato dagli allenatori che venivano a. L’allenatore è uno solo, ma se si confronta con altri allenatori o ex calciatori la mente ti si apre e vedi cose da un punto di vista di”.