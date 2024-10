Il IV Municipio avvia importanti lavori di rifacimento stradale per garantire sicurezza e qualità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel IV Municipio di Roma, il presidente Massimiliano Umberti ha annunciato l’inizio dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale che interessano diverse strade del territorio. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade per il benessere dei cittadini, creando percorsi più praticabili e riducendo i potenziali rischi associati a strade in cattivo stato. Il cantiere è stato avviato con particolare attenzione a vie cruciali come via Tino Buazzelli e viale Battista Bardanzellu, sottolineando l’impegno dell’amministrazione a riallineare le infrastrutture urbane agli standard di vivibilità. Gaeta.it - Il IV Municipio avvia importanti lavori di rifacimento stradale per garantire sicurezza e qualità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel IVdi Roma, il presidente Massimiliano Umberti ha annunciato l’inizio deididella pavimentazioneche interessano diverse strade del territorio. Questi interventi mirano a migliorare lae ladelle strade per il benessere dei cittadini, creando percorsi più praticabili e riducendo i potenziali rischi associati a strade in cattivo stato. Il cantiere è statoto con particolare attenzione a vie cruciali come via Tino Buazzelli e viale Battista Bardanzellu, sottolineando l’impegno dell’amministrazione a riallineare le infrastrutture urbane agli standard di vivibilità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presidio al Municipio VIII contro i lavori al Parco di Tormarancia - Tra le richieste principali, vi è la sospensione degli interventi in corso e la verifica del piano di compensazione ambientale. I cittadini denunciano che non siano state fornite soluzioni concrete per migliorare l’integrazione della struttura con il contesto urbano e paesaggistico, lasciando immutata la situazione da ormai troppo tempo. (Ilfaroonline.it)

Da via Benedetto Croce a via Pullino : lavori in corso nelle strade del municipio VIII - Lavori in corso nelle strade del municipio VIII. Sono due, in particolare, le vie in cui sono stati avviati nuovi interventi: Giacinto Pullino alla Garbatella e Benedetto Croce alla Montagnola. Restyling dei marciapiedi in via Pullino In via Pullino, in particolare, è in corso un importante... (Romatoday.it)

Acqua negli uffici - partiti i lavori per l'impermeabilizzazione del Municipio - L’intervento si è reso necessario per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che si verificano oramai da molto tempo. Lunedì 26 agosto 2024, sono iniziati i lavori per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura della sede municipale. . . . La durata dei lavori è stimata in 30 giorni. (Padovaoggi.it)