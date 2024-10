.com - I ragazzi non nascono bulli

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uno studente è morto suicida, vittima dismo, in una delle scuole della nostra ormai travagliata comunità regionale. Mi unisco al cordoglio senza esprimere altro se non vicinanza alla famiglia. Sui social apro diversi articoli in merito e leggo di insegnanti che chiedono maggior partecipazione dello “psicologo scolastico” (con i miei forti dubbi nell’efficacia della riuscita), professionisti che inneggiano all’educazione emotiva (come se le emozioni si potessero “educare” in assenza di una sana pedagogia) e tanti altri commenti e formulette che spesso dopo spiacevoli accaduti si dispensano. Io vorrei aprire solo degli scenari sui quali riflettere:1) Aprire gli occhi sulle condizioni del nostro futuro. Ci accorgiamo di non essere interessati al nostro futuro solo quando c’è una notizia da prima pagina.