Gli astronauti di Artemis III vestono Prada Ecco la tuta AxEMU

Il terzo giorno dell'International astronautical Congress 2024 di Milano parte all'insegna della moda ma spaziale. Axiom Space e Prada hanno offerto una visione avveniristica della futura esplorazione lunare. La conferenza stampa, attesa con grande interesse, ha segnato un momento storico nella collaborazione tra il mondo della moda e quello dello spazio, mostrando la tuta spaziale AxEMU che accompagnerà gli astronauti nella missione Artemis III, la prima a riportare l'umanità sulla Luna dopo oltre cinquant'anni. La tuta, frutto della sinergia tra Axiom Space e Prada, rappresenta un esempio emblematico di come l'innovazione nasca dall'incontro tra competenze diverse. Il presidente di Axiom Space, Matt Ondler, ha catturato l'importanza di questo evento definendolo "un momento storico.

