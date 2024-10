Gli angeli non hanno età e l'ex première dame ha guidato magnificamente la carica delle over 50 nella sfilata in lingerie (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È risaputo, gli angeli non hanno età. E allora perché non lanciarsi in una nuova avventura? Carla Bruni ha raccolto la sfida di Victoria’s Secret, il famoso brand di lingerie che è tornato a sfilare a New York dopo sei anni di critiche e una profonda trasformazione. L’ex première dame francese ha detto sì, debuttando per il marchio a 56 anni con un completo audace che sfidava il tempo e le convenzioni. sfilata Victoria's Secret 2024: tutte le top model in passerella guarda le foto Il debutto per Victoria’s Secret nella sua lunga carriera da top model, Carla Bruni ha sfilato per i più grandi stilisti. Iodonna.it - Gli angeli non hanno età e l'ex première dame ha guidato magnificamente la carica delle over 50 nella sfilata in lingerie Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È risaputo, glinonetà. E allora perché non lanciarsi in una nuova avventura? Carla Bruni ha raccolto la sfida di Victoria’s Secret, il famoso brand diche è tornato a sfilare a New York dopo sei anni di critiche e una profonda trasformazione. L’exfrancese ha detto sì, debuttando per il marchio a 56 anni con un completo audace che sfidava il tempo e le convenzioni.Victoria's Secret 2024: tutte le top model in passerella guarda le foto Il debutto per Victoria’s Secretsua lunga carriera da top model, Carla Bruni ha sfilato per i più grandi stilisti.

"Non finiremo mai di ringraziare gli angeli che hanno salvato nostro figlio" - BRINDISI - "Poter raccontare il lieto fine di questa bruttissima storia mi rasserena molto. Anche se ciò che mi sta facendo più male è l'indifferenza della gente mentre mia figlia cercava aiuto per il fratellino. Io e la mia famiglia ringraziamo di cuore quei poliziotti che hanno salvato nostro... (Brindisireport.it)

Matilda De Angelis : “Chi non ha vissuto la guerra non sa cosa sia. I nonni me l’hanno raccontato e quando ho impugnato la pistola - ho pensato alle loro storie” - Sono gli ingredienti di “Citadel: Diana”, la serie tv internazionale di Prime Video in sei puntate dirette da Arnaldo Catinari, disponibili sulla piattaforma dal 10 ottobre e prodotte da Cattleya – parte di ITV Studios – con Amazon MGM Studios. Maneggiare le armi, come è accaduto a te sul set, non è in assoluto piacevole. (Ilfattoquotidiano.it)

«Poliziotti - angeli che non hanno le ali sulla schiena ma sulla mostrina» - L’EVENTO. Monsignor Giulio Dellavite ha celebrato la Messa domenica 29 settembre per il patrono San Michele arcangelo nella chiesa di San Michele al Pozzo Bianco. Saluti al prefetto uscente, il questore ricorda il dirigente Francesco Accetta morto per malore. (Ecodibergamo.it)