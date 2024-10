Giovanni Simeone parla del Napoli: un capitolo di crescita e sfide future per il club (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Napoli, attualmente capolista, sta attraversando un periodo di rinascita e successo sotto la guida di un allenatore esperto. L’attaccante Giovanni Simeone ha condiviso le sue impressioni sul suo ruolo in squadra e sull’importanza del lavoro di gruppo in un’intervista a Radio Crc. Il campione argentino ha sottolineato come la mentalità del mister e l’armonia tra i giocatori stiano contribuendo a una stagione promettente. L’importanza del nuovo allenatore Giovanni Simeone ha evidenziato il significato di avere un allenatore di alto calibro come Conte al timone del Napoli. L’approccio strategico del mister, focalizzato sulla dedizione e il lavoro intenso, ha infuso nuova energia nei giocatori. “La cosa più importante del motto di Conte ‘Amma faticà ’ è entrare nella mentalità del mister,” ha affermato Simeone. Gaeta.it - Giovanni Simeone parla del Napoli: un capitolo di crescita e sfide future per il club Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, attualmente capolista, sta attraversando un periodo di rinascita e successo sotto la guida di un allenatore esperto. L’attaccanteha condiviso le sue impressioni sul suo ruolo in squadra e sull’importanza del lavoro di gruppo in un’intervista a Radio Crc. Il campione argentino ha sottolineato come la mentalità del mister e l’armonia tra i giocatori stiano contribuendo a una stagione promettente. L’importanza del nuovo allenatoreha evidenziato il significato di avere un allenatore di alto calibro come Conte al timone del. L’approccio strategico del mister, focalizzato sulla dedizione e il lavoro intenso, ha infuso nuova energia nei giocatori. “La cosa più importante del motto di Conte ‘Amma faticà ’ è entrare nella mentalità del mister,” ha affermato

Calcio : Giovanni Simeone "Conte come mio padre - Lukaku è già un leader" - "Siamo un gruppo unito e abbiamo un gioco, possiamo arrivare lontano", dice l'attaccante del Napoli NAPOLI - "Non so se rigenerato sia la parola giusta, forse lo si dice in giro: iniziare bene con un allenatore molto capace e con tanta esperienza ci ha dato molta forza e fiducia, abbiamo trovato cal . (Ilgiornaleditalia.it)

Napoli - un attaccante della Nazionale italiana in caso di partenza di Giovanni Simeone - . Antonio Conte potrebbe decidere di rinforzare non solo la difesa, ma anche l’attacco. it. Il futuro di Simeone e Raspadori è infatti incerto e per questo potrebbe arrivare un nuovo calciatore per alternarsi con Romelu Lukaku nei momenti di necessità . A gennaio la SSC Napoli potrebbe decidere di effettuare nuovi investimenti sul mercato. (Dailynews24.it)