È l'alba del 15 ottobre a Solero, un piccolo paese di circa 1.650 abitanti nel cuore della provincia di Alessandria, quando in una casa del posto, alle prime luci del mattino, Giovanni Salamone uccide la moglie Patrizia Russo nel sonno. L'ombra della depressione dietro un gesto che ancora non ha una spiegazione

Patrizia Russo uccisa dal marito Giovanni Salamone: «Non abbiamo litigato - ero sveglio da un po' mentre lei dormiva e ...» Giovanni Salamone, 61 anni, ha ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, colpendola con un coltello da cucina mentre dormiva nel loro letto nelle prime ore di questa mattina a Solero, in provincia di Alessandria.

Patrizia Russo uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero: chi era la vittima - insegnante di sostegno. Femminicidio a Solero (Alessandria), Giovanni Salamone uccide la moglie Patrizia Russo con un coltello in camera da letto e confessa tutto ai carabinieri.

Giovanni Salamone ha ucciso la moglie Patrizia Russo a coltellate a Solero. Dramma familiare a Solero nell'Alessandrino. Dopo il femminicidio Giovanni Salamone ha chiamato i Carabinieri. Marito e moglie erano rientrati il giorno prima dalla Sicilia e si erano trasferiti a Solero da poco. In base alle prime ricostruzioni il femminicidio è avvenuto in via Cavoli, a Solero alle 5:30.