Fringe benefit, come cambiano nella manovra 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La legge di bilancio 2025 conferma quanto già previsto per l'anno precedente, con nuovi incentivi per chi decide di trasferire la propria residenza di oltre 100 chilometri

Fringe benefit - ipotesi tetto unico a 2mila euro nella Manovra 2025 - A spingere verso questi risultati è stato anche il fermo intervento governativo degli ultimi anni. Il governo italiano guidato da Giorgia Meloni lavora alla nuova Manovra che, come noto, dovrà provare a riequilibrare i conti pubblici italiani in uno scenario non proprio semplice da gestire. Per comprendere l’entità del fenomeno basta guardare ai numeri: nel solo 2023 questo strumento di welfare ... (Quifinanza.it)