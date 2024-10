Forte nubifragio in Italia: cosa sta succedendo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Forte nubifragio in Italia: cosa sta succedendo – L’Italia fa i conti con i primi effetti di una serie di perturbazioni che, secondo le previsioni, porteranno un intenso maltempo prima al Settentrione, poi nelle regioni del Centro e del Sud. La prima perturbazione ha già colpito le regioni del Nord-Ovest, con un’attenzione particolare in Liguria, dove le precipitazioni si sono fatte sentire specialmente lungo la costa. Le aree più interessate dai rovesci più intensi vanno da Imperia fino a Genova, con episodi di pioggia anche nell’entroterra. ( dopo le foto) Nella città di Albenga, la situazione è particolarmente critica: sono stati registrati 69 mm di pioggia in poche ore, provocando i primi allagamenti e disagi alla popolazione locale. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini ad evitare spostamenti non necessari nelle prossime ore. Tvzap.it - Forte nubifragio in Italia: cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)insta– L’fa i conti con i primi effetti di una serie di perturbazioni che, secondo le previsioni, porteranno un intenso maltempo prima al Settentrione, poi nelle regioni del Centro e del Sud. La prima perturbazione ha già colpito le regioni del Nord-Ovest, con un’attenzione particolare in Liguria, dove le precipitazioni si sono fatte sentire specialmente lungo la costa. Le aree più interessate dai rovesci più intensi vanno da Imperia fino a Genova, con episodi di pioggia anche nell’entroterra. ( dopo le foto) Nella città di Albenga, la situazione è particolarmente critica: sono stati registrati 69 mm di pioggia in poche ore, provocando i primi allagamenti e disagi alla popolazione locale. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini ad evitare spostamenti non necessari nelle prossime ore.

