Federica e Stefano di Temptation Island sbarcano al GF? Cosa si vocifera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island. In tale occasione sono stati affrontati ben tre falò di confronto, ovvero, quello tra Titty e Antonio e quello tra Mirco e Giulia e, infine, anche quello tra Milly e Michele. In gioco, dunque, è rimasta solo una coppia, ovvero, quella formata da Federica e Alfonso. Proprio su di loro, in queste ore sono trapelate delle segnalazioni. Cosa accadrà tra Federica e Alfonso a Temptation Island? Spuntano segnalazioni A Temptation Island resta da capire solo quali siano le sorti di Federica e Alfonso. La coppia, stando ad alcune indiscrezioni trapelate sul web, sembra abbia preso la decisione di interrompere la relazione, che va avanti da moltissimi anni. Il loro allontanamento è stato causato da un avvicinamento tra la ragazza e il tentatore Stefano. Tutto.tv - Federica e Stefano di Temptation Island sbarcano al GF? Cosa si vocifera Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri è andata in onda la penultima puntata di. In tale occasione sono stati affrontati ben tre falò di confronto, ovvero, quello tra Titty e Antonio e quello tra Mirco e Giulia e, infine, anche quello tra Milly e Michele. In gioco, dunque, è rimasta solo una coppia, ovvero, quella formata dae Alfonso. Proprio su di loro, in queste ore sono trapelate delle segnalazioni.accadrà trae Alfonso a? Spuntano segnalazioni Aresta da capire solo quali siano le sorti die Alfonso. La coppia, stando ad alcune indiscrezioni trapelate sul web, sembra abbia preso la decisione di interrompere la relazione, che va avanti da moltissimi anni. Il loro allontanamento è stato causato da un avvicinamento tra la ragazza e il tentatore

