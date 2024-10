Europa amara La Virtus cade ancora in casa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Virtus Bologna 68 Zalgiris Kaunas 71 SEGAFREDO : Cordinier 10, Belinelli 6, Pajola 11, Clyburn 16, Shengelia 11, Hackett, Grazulis, Morgan, Polonara 4, Diouf 5, Zizic, Tucker 5. All. Banchi. ZALGIRIS KAUNAS: Wallace ne, Francisco 11, Lekavicius 4, Brazdeikis 6, Giedraitis 15, Birutis 7, Smailagic 9, Mitchell 4, Dunston, Butkevicius 2, Sirvydis 3, Ulanovas 10. All. Trinchieri. Arbitri: Peruga, Bissang, Udyanskyy. Note: parziali 15-16; 30-44; 52-60. Tiri da due: Virtus Bologna 17/35; Kaunas 18/36. Tiri da tre: 6/24; 7/20. Tiri liberi: 16/20; 14/26. Rimbalzi: 32; 37. Di bambola in bambola la Virtus sciupa la spinta del pubblico e incassa la terza sconfitta consecutiva in Eurolega. Sport.quotidiano.net - Europa amara La Virtus cade ancora in casa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Bologna 68 Zalgiris Kaunas 71 SEGAFREDO : Cordinier 10, Belinelli 6, Pajola 11, Clyburn 16, Shengelia 11, Hackett, Grazulis, Morgan, Polonara 4, Diouf 5, Zizic, Tucker 5. All. Banchi. ZALGIRIS KAUNAS: Wallace ne, Francisco 11, Lekavicius 4, Brazdeikis 6, Giedraitis 15, Birutis 7, Smailagic 9, Mitchell 4, Dunston, Butkevicius 2, Sirvydis 3, Ulanovas 10. All. Trinchieri. Arbitri: Peruga, Bissang, Udyanskyy. Note: parziali 15-16; 30-44; 52-60. Tiri da due:Bologna 17/35; Kaunas 18/36. Tiri da tre: 6/24; 7/20. Tiri liberi: 16/20; 14/26. Rimbalzi: 32; 37. Di bambola in bambola lasciupa la spinta del pubblico e incassa la terza sconfitta consecutiva in Eurolega.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Trasferta amara ad Atene. Milano, troppi alti e bassi. L’Olympiacos non perdona - Niente da fare per l’Olimpia Milano nella trasferta greca sul parquet dell’Olympiacos Pireo, chiusa con la sconfitta 89-68. Nel palasport “gemello“ del vecchio palazzone di San Siro i milanesi non rit ... (msn.com)

Zalgiris espugna l'Unipol Arena, Virtus Bologna ancora sconfitta - La Virtus Bologna , nonostante un inizio promettente, ha subito la terza sconfitta consecutiva in Eurolega , cedendo il passo allo Zalgiris Kaunas con un punteggio di 71-68. La partita, disputata all' ... (informazione.it)

Video Virtus Bologna Zalgiris (68-71)/ sintesi e highlights: 3^ sconfitta emiliana (Eurolega 15 ottobre 2024) - All’Unipol Arena lo Zalgiris Kaunas ha la meglio in trasferta sulla Virtus Bologna vincendo per 71 a 68 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo entrambe ... (ilsussidiario.net)