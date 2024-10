Esce fuori strada e si schianta contro un ponte di cemento: muore l’operaio 37enne Marco Ghiroldi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'incidente si è verificato in provincia di Torino, lungo la provinciale 13. La vittima, Marco Ghiroldi, un operaio di 37 anni stava percorrendo il tratto stradale quando ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un ponte di cemento. A nulla è servito il repentino intervento dei soccorsi, il ragazzo è morto sul colpo. Fanpage.it - Esce fuori strada e si schianta contro un ponte di cemento: muore l’operaio 37enne Marco Ghiroldi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'incidente si è verificato in provincia di Torino, lungo la provinciale 13. La vittima,, un operaio di 37 anni stava percorrendo il trattole quando ha perso illlo della vettura e si ètoundi. A nulla è servito il repentino intervento dei soccorsi, il ragazzo è morto sul colpo.

