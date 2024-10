Ilfattoquotidiano.it - “Ero alla festa privata con Mbappé, ci hanno fatto mettere i cellulari in una scatola”: Julia Franzen parla dopo le accuse di stupro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ciin unaprima di entrare, per questo non esistono foto di quella. Succede spesso. La stessa regola era stata messa in passato a un’altranella quale la star era Cristiano Ronaldo”. Queste le parole di, modella svedese di 35 anni, che ha partecipatodi giovedì scorso a Stoccolma,quale avrebbe preso parte anche Kylian(mentre la nazionale francese era impegnata in Nations League). Una testimonianza rilevante, visto che di mezzo c’è un’accusa di: secondo la stampa svedese, l’accusato è proprio. Il calciatore del Real Madrid invecedi fake news. Ma le parole della modella spiegano perché i contorni di quanto accaduto siano ancora tutt’altro che chiari.