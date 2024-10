Ergastolo all'ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato, condanna per le morti di moglie e suocera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) condannato all'Ergastolo Giampaolo Amato, l'ex medico della Virtus Bologna, accusato della morte di suocera e moglie tramite un mix letale di farmaci Notizie.virgilio.it - Ergastolo all'ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato, condanna per le morti di moglie e suocera Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)to all', l'ex, accusatomorte ditramite un mix letale di farmaci

Condannato all’ergastolo Giampaolo Amato - medico della Virtus; uccise moglie e suocera - Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, è stata trovata senza vita tra il 30 e il 31 ottobre 2021, mentre la madre, Giulia Tateo, 87 anni, era deceduta appena tre settimane prima, il 9 ottobre. La vicenda ha suscitato profondo sconcerto anche all’interno della comunità medica e sportiva, che conosceva Amato per la sua lunga carriera e il suo ruolo di rilievo come medico della Virtus ... (Thesocialpost.it)

Ergastolo per Giampaolo Amato - ex medico della Virtus Bologna - La Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, ha condannato all’ergastolo Giampaolo Amato per gli omicidi della moglie, Isabella Linsalata, uccisa tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, trovata morta 22 giorni prima della figlia. Giampaolo Amato, oculsta 65enne ed ex medico della squadra di basket della Virtus Bologna, si era difeso in ... (Lettera43.it)

Ergastolo per l’ex medico della Virtus - colpevole di doppi omicidio a Bologna - Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le evidenze presentate dagli inquirenti fossero sufficientemente solide per giustificare la condanna. Gli avvocati dell’accusa hanno messo in evidenza come Amato, in un contesto di relazioni familiari difficili, abbia mostrato comportamenti preoccupanti che avrebbero potuto essere rilevati in anticipo. (Gaeta.it)