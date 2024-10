Elly Schlein non ha mai detto che «i fascisti volevano abusare di me» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 15 ottobre 2024 è stata condivisa su X la foto della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein accompagnata da una presunta sua citazione: «ricordo una volta i fascisti volevano abusare di me ma poi fuggirono». La notizia è falsa. La foto di Elly Schlein risale al 6 luglio 2023, giorno in cui il Partito Democratico aveva organizzato nella sala Berlinguer della Camera dei Deputati l’iniziativa “Produzione Intelligente” per fare il punto sulle nuove proposte di politica industriale del PD. Durante il suo intervento, Schlein ha spiegato appunto le politiche del partito, e ha parlato (dal minuto 00:18:00 circa) del piano di attuazione del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza per rilanciare l’economia dopo la pandemia da Covid-19. Né in quella, né in altre occasioni pubbliche Elly Schlein ha mai pronunciato la frase che le viene attribuita sui social. Facta.news - Elly Schlein non ha mai detto che «i fascisti volevano abusare di me» Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 15 ottobre 2024 è stata condivisa su X la foto della segretaria del Partito Democraticoaccompagnata da una presunta sua citazione: «ricordo una volta idi me ma poi fuggirono». La notizia è falsa. La foto dirisale al 6 luglio 2023, giorno in cui il Partito Democratico aveva organizzato nella sala Berlinguer della Camera dei Deputati l’iniziativa “Produzione Intelligente” per fare il punto sulle nuove proposte di politica industriale del PD. Durante il suo intervento,ha spiegato appunto le politiche del partito, e ha parlato (dal minuto 00:18:00 circa) del piano di attuazione del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza per rilanciare l’economia dopo la pandemia da Covid-19. Né in quella, né in altre occasioni pubblicheha mai pronunciato la frase che le viene attribuita sui social.

