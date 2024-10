Dramma sanitario: giovane affetta da meningite perde dita a causa di errori medici in ospedale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di malpractice medica ha scosso la comunità di Aversa, dopo che una giovane paziente, affetta da meningite, ha subito gravi conseguenze a causa di una errata diagnosi. La vicenda, emersa grazie al legale dell’interessata, ha portato all’ASL di Caserta una condanna per risarcimento danni, che comprende necessità di supporto fisico, morale e anche estetico. Il caso solleva interrogativi seri sulla qualità delle cure fornite nei pronto soccorso. Il calvario di María Iavarone: dalla febbre alta a una diagnosi errata María Iavarone, una ventunenne napoletana, è entrata in pronto soccorso presso l’ospedale Moscati di Aversa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2018, presentando sintomi acuti di meningite. Ecco come descrive il suo stato: febbre a quasi 40 gradi, dolori lancinanti e lividi evidenti sugli arti. Gaeta.it - Dramma sanitario: giovane affetta da meningite perde dita a causa di errori medici in ospedale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di malpractice medica ha scosso la comunità di Aversa, dopo che unapaziente,da, ha subito gravi conseguenze adi una errata diagnosi. La vicenda, emersa grazie al legale dell’interessata, ha portato all’ASL di Caserta una condanna per risarcimento danni, che comprende necessità di supporto fisico, morale e anche estetico. Il caso solleva interrogativi seri sulla qualità delle cure fornite nei pronto soccorso. Il calvario di María Iavarone: dalla febbre alta a una diagnosi errata María Iavarone, una ventunenne napoletana, è entrata in pronto soccorso presso l’Moscati di Aversa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2018, presentando sintomi acuti di. Ecco come descrive il suo stato: febbre a quasi 40 gradi, dolori lancinanti e lividi evidenti sugli arti.

